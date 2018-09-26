وزيرة فرنسية تشبه وزير داخلية إيطاليا بـ«بيلاطس البنطي» بسبب أزمة المهاجرين

وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو. (رويترز)

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية، ناتالي لوازو، اليوم الأربعاء إن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يتصرف «مثل بيلاطس البنطي»، المسؤول الروماني الذي حكم على المسيح بالموت، وذلك بسبب موقفه من قضية المهاجرين.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد أدلت لوازو بهذه التصريحات إلى إذاعة «آر تي إل» الفرنسية، وكانت تتحدث عن الوضع المتعلق بسفينة الإنقاذ «أكواريوس».

ووافقت فرنسا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا أمس الثلاثاء على استقبال مهاجرين من السفينة التي تبحر قبالة ساحل مالطا بعدما رفضت إيطاليا رسوها في موانئها.

وقالت لوازو في تصريحاتها: «سالفيني اليوم أشبه ببيلاطس البنطي.. إنه لأمر شائن».

واتبع سالفيني زعيم اليمين المتطرف، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء، نهجًا متشددًا في التعامل مع قضية المهاجرين الذين يفدون إلى إيطاليا من أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق هذا الشهر، شبه سالفيني المهاجرين الأفارقة بـ«العبيد» خلال مؤتمر أوروبي.

ورفضت إيطاليا مرارًا هذا العام استقبال سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية على متنها مهاجرون أنقذتهم من البحر.