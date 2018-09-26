واشنطن تستعد لحرب مفتوحة مع إبقاء جنودها في سورية

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (أرشيفية: فرانس برس)

تستعد الولايات المتحدة لحرب أخرى مفتوحة في سورية هذه المرة، مع قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب البقاء على الأراضي السورية طالما أن إيران لم ترحل عنها.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون، في تصريحات نقلتها «فرانس برس»، مساء الثلاثاء: «لن نرحل طالما أن القوات الإيرانية باقية خارج حدود إيران، وهذا يشمل حلفاء إيران والمجموعات المسلحة».

وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها مسؤول أميركي إلى وجود طويل الأمد في سورية، حيث نشرت واشنطن حوالي ألفي جندي في يناير الماضي، في إطار حملة مكافحة تنظيم «داعش»، بعدما أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبقي على وجود عسكري في سورية «طالما لزم الأمر لمنع أي عودة لتنظيم (داعش)».

لكنها المرة الأولى التي يرتبط فيها رحيل القوات الأميركية بشكل مباشر بوجود جنود إيرانيين وموالين لإيران في سورية، وهذا يغير طبيعة التدخل في سورية، وفق «فرانس برس».

وكان وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، حذر يونيو الماضي، حلفاء الولايات المتحدة من أن مغادرة سورية فور انتهاء المعارك ضد «داعش» سيكون خطأ استراتيجيًا، وأكد أن «السياسة الأميركية لم تتغير. نحن في سورية لهزم تنظيم داعش، والتأكد من أنه لن يعود ما أن ندير ظهرنا».

حرب دائمة

ويثير احتمال «الحرب المفتوحة» في سورية قلق فرنسا بشكل خاص، إذ حذر وزير الخارجية جان إيف لودريان، الإثنين، من أن «المنطقة المحيطة بسورية يمكن أن تشهد حربًا دائمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي».

وقال لودريان، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إن «العمل من أجل حل سياسي من مسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك الذين يدعمونه وإلا فيمكن أن نسير باتجاه حرب دائمة في المنطقة».

وقال: «هناك اليوم خمسة جيوش تتواجه في سورية، والحوادث الأخيرة تظهر أن خطر اندلاع حرب إقليمية هو خطر فعلي».

وإلى جانب خطر حدوث خلافات داخل التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة، قال الباحث في مركز الأبحاث «راند كوربوريشن»، أندرو باراسيليتي، إن «التحول الاستراتيجي في موقف واشنطن يعتبر خطيرًا. كمرشح وكرئيس قال ترامب إن الحرب في العراق كانت خطأ، وإنه يريد سحب الجنود الأميركيين من سورية».

وأضاف: «لكن السياسة الأميركية تقوم الآن على أساس البقاء في سورية طالما أن إيران باقية في هذا البلد، ولا يبدو أن إيران على عجلة للرحيل. هناك بالتالي خطر حصول تصعيد أو حوادث مع الجيش الروسي كما حصل الأسبوع الماضي مع إسرائيل».