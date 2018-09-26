وزير إماراتي: إيران تحاول دق إسفين بين أميركا والأوروبيين

وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش. (رويترز)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن القوى الأوروبية تعرض على إيران بصيصًا من الأمل بمحاولة الحفاظ على تدفق التجارة لكنها في نهاية المطاف لن تصمد أمام نهج الولايات المتحدة الصارم تجاه إيران.

وسارعت الإمارات والسعودية والبحرين إلى دعم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي أبرم في العام 2015، والذي حجَّم برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وقال قرقاش، في تصريحات إلى وكالة «رويترز» في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يشعر بالقلق من الاختلافات العلنية بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق والتي ظلت ملتزمة به، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، والولايات المتحدة. وتتفق جميع هذه الدول على ضرورة كبح أنشطة إيران النووية على المدى البعيد وتحجيم برنامج صواريخها البالستية، وكبح جماح نفوذها الإقليمي.

وأضاف: «كلما كان بمقدورنا تقريب وجهات النظر بشكل أسرع كان ذلك أفضل»، وقال إن «الإيرانيين يعتمدون على ذلك وربما يسعون لدق إسفين بين نهج واشنطن والسياسة الأوروبية».

وتبادل ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني التهديدات في الاجتماع السنوي لزعماء العالم أمس الثلاثاء مع تعهد ترامب بفرض مزيد من العقوبات على طهران وتلميح روحاني بأن نظيره الأميركي يعاني من «ضعف في الفهم».

وتسعى القوى الأوروبية مع الصين وروسيا جاهدة لإنقاذ الاتفاق النووي، وقالت يوم الإثنين إنها اتفقت على وضع آلية دفع خاصة لمواصلة التجارة مع إيران في محاولة لتخفيف العقوبات الأميركية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إن الجهود الأوروبية لن تثني الشركات التي غادرت إيران بالفعل لكنها ستحاول تقديم بعض الفوائد الاقتصادية لطهران.

وقال قرقاش: «من المؤسف أن الخلاف الحالي على النهج ليس مفيدًا ويعطي إيران نوعًا من شريان الحياة والأمل في أن تلتفت على المخاوف المختلفة عند الجميع بشأنها».

وعبَّر عن اعتقاده بأن سياسة الضغط التي ينتهجها ترامب، والتي ستعيد فرض عقوبات أكثر صرامة في الخامس من نوفمبر ستؤتي ثمارها، وبأن إيران قد تجلس على طاولة المفاوضات خلال عام.