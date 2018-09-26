إردوغان: القضاء التركي وحده يقرر مصير القس الأميركي المسجون بأنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 10:31 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن القضاء لا الساسة هو من سيقرر مصير القس الأميركي آندرو برانسون المسجون في تركيا لاتهامات بالإرهاب في قضية تعكر صفو العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال يوم الإثنين إنه متفائل بأن تركيا ستفرج عن القس برانسون هذا الشهر. وصدر قرار بوضع برانسون رهن الإقامة الجبرية في المنزل في يوليو بعد احتجازه لمدة 21 شهرًا.

وفي مقابلة أجريت معه أمس الثلاثاء أثناء وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إردوغان إن أي قرار بخصوص برانسون سيصدر عن المحكمة، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف: «هذا شأن قضائي. جرى احتجاز برانسون لاتهامات بالإرهاب... ستعقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر ولا نعلم ما ستقرره المحكمة ولن يكون للساسة رأي في الحكم».

وقد يسجن برانسون لمدة تصل إلى 35 عامًا إذا أدانته المحكمة. وينفي القس الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال إردوغان: «بصفتي الرئيس، ليس من حقي إصدار أمر بإطلاقه. قضاؤنا مستقل. لننتظر ونرى ما ستقرره المحكمة».

وبدافع الغضب لاحتجاز برانسون، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا في أغسطس بزيادة الرسوم المفروضة على الألومنيوم والصلب المستورد من تركيا إلى مثليها. وردت أنقرة بزيادة الرسوم على واردات السيارات والكحول والتبغ الأميركية.

وفقدت الليرة التركية قرابة 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف من إحكام إردوغان قبضته على السياسة النقدية للبلاد، وكذلك بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.

واعتبر إردوغان أن قضية برانسون لا علاقة لها باقتصاد تركيا، وقال إن «هناك مبالغة في التحديات الاقتصادية الحالية أكثر من اللازم وستتغلب تركيا على هذه التحديات بمواردها الذاتية».

وأردف قائلًا إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي الإيراني رغم العقوبات الأميركية على طهران.

وفيما يتعلق بالشأن السوري قال إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام مع استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة، مضيفًا أن الجماعات «المتشددة» بدأت الانسحاب من منطقة جديدة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.|

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