مقتل 12 مدنيًا من الطوارق في هجوم شمال مالي

دورية مشتركة للجيش المالي ومجموعات موالية للحكومة في غاو بشمال البلاد (أرشيفية: فرانس برس)

أفادت مصادر مالية بمقتل ما لا يقل عن 12 مدنيًا من الطوارق، في هجوم شنه مسلحون مساء أمس الثلاثاء في شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر.

وقال مسؤولون محليون، نقلت عنهم وكالة «فرانس برس»، إن الهجوم وقع على بعد 45 كلم غرب ميناكا، كبرى مدن المنطقة. وقال مسؤول محلي إن «رجالًا مسلحين على متن دراجات نارية قتلوا، الثلاثاء، ما لا يقل عن اثني عشر مدنيًا».

وأشار إلى أنه استقى هذه المعلومات من أحد السكان المحليين الذين رأوا الجثث، مضيفًا أنه «في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نقول من هم المنفذون بالضبط ، لا أعرف ما إذا كان ذلك نتيجة لخلافات بين قبائل أو عملاً إرهابيًا».

بدوره أعلن مصدر أمني محلي مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيًا، موضحًا أن هناك مصادر تتحدث عن 12 مدنيًا ومصادر أخرى عن 16 مدنيًا، وبين القتلى العديد من الشبان.

من جهتها، قالت حركة «تحرير أزواد» في بيان إن مسلحين على متن دراجات نارية أعدموا 17 مدنيًا من الطوارق.

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل حوالي 200 شخص معظمهم من المدنيين، من إثنيتي الفولاني والطوارق، في منطقة شمال مالي، التي تشهد معارك بين مقاتلين بايعوا تنظيم «داعش» وحركتي «غاتيا» و«أم أس آ» اللتين يشكل الطوارق غالبية عناصرهما، وتدعمان عملية برخان الفرنسية.

وكانت فرنسا تدخلت عسكريًا في مالي في 2013 لمساعدة القوات الحكومية على إخراج الجهاديين بتنظيم «القاعدة» من شمال هذا البلد.

ألا أن أجزاء كبيرة من البلاد لا تزال تعيش حالة من الفوضى الأمنية، رغم اتفاق السلام الذي وقعه زعماء الطوارق في منتصف 2015 بهدف عزل «الجهاديين».