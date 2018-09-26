شينزو آبي يعلن استعداده عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية

شينزو آبي يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 25 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، استعداده لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، على غرار القمة التاريخية التي جمعت الأخير بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة.

وقال آبي، الذي طالما دعا إلى التشدّد إزاء نظام بيونغ يانغ، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إنه مستعد لـ«انطلاقة جديدة تترجم بقمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي»، وفق «فرانس برس».

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن «مثل هذه القمّة ستركز على موضوع يرتدي حساسية بالغة بالنسبة إلى الرأي العام الياباني، ألا وهو خطف مواطنين يابانيين من قبل كوريا الشمالية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي».

وقال آبي: «من أجل التمكن من حل مشكلة عمليات الخطف، أنا مستعد أيضًا لوضع حد لمشاعر عدم الثقة المتبادلة مع كوريا الشمالية، ولانطلاقة جديدة ولقاء الزعيم كيم جونغ-أون وجهًا لوجه»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم تحضير أي شيء حتى الآن على هذا الصعيد.

وأضاف: «لكن إذا كان هذا اللقاء سيعقد، فأنا مصمم على أن يساهم في حل مشكلة عمليات الخطف».

وتتهم طوكيو بيونغ يانغ بخطف عشرات اليابانيين قبل حوالي 40 عامًا بقصد استخدامهم في تعليم الجواسيس الكوريين الشماليين اللغة والثقافة اليابانيتين.