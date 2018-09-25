روحاني يتهم ترامب بالسعي إلى «الإطاحة» بالنظام الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 09:50 مساء
الرئيس الإيراني إثناء إلقاء خطابه أمام الأمم المتحدة. (فرانس برس)

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأميركي دونالد ترامب بمحاولة الإطاحة بالنظام الثلاثاء فيما استبعد استئناف المحادثات مع واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «من المثير للسخرية أن الحكومة الأميركية لا تخفي حتى خطتها للإطاحة بنفس الحكومة التي تدعوها للحديث معها»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف «لكي يجري حوار، لا داعي للمناسبات. يمكن للجانبين أن يستمعا إلى بعضهما البعض هنا في هذا الاجتماع». وقال «إنني أبدأ الحوار هنا، وأقول بأوضح العبارات إن مسألة الأمن الدولي ليس لعبة للسياسة الأميركية الداخلية».

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