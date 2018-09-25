ترامب لا يعتزم لقاء روحاني في الأمم المتحدة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليست لديه نية للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، لكنه أشار إلى أنه ربما يكون مستعدًا لذلك في المستقبل.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد كتب ترامب، الذي يوجد في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على «تويتر» «رغم الطلبات، ليست لدي خطط للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني. ربما يومًا ما في المستقبل. أنا متأكد أنه رجل لطيف جدًا».

وجاءت التغريدة قبل ساعات من كلمتي الرئيسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد أربعة أشهر على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.