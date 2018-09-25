إجلاء مئات السكان جراء حريق كبير في شمال إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 11:57 صباحا
دخان الحريق في منطقة توسكانا الإيطالية. (أ ف ب)

اندلع حريق كبير ليل الإثنين - الثلاثاء في منطقة بيزا (توسكانا) بشمال إيطاليا، مما دفع السلطات إلى إجلاء مئات الأشخاص على سبيل الاحتياط.

واندلعت النيران في وقت متأخر من مساء الإثنين في منطقة مونتي سيرا كثيفة الأشجار، وسرعان ما انتشرت من جراء الرياح، مهددة قرى كالسي ومونتيماغنو وسان لورينزو ولا توري، وفق وكالة «فرانس برس».

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الإيطالية، صباح اليوم الثلاثاء، ألسنة النيران وهي ترتفع إلى السماء وتلتهم الغابة على نطاق واسع للغاية.

وقال رئيس البلدية، ماسيميليانو غيمنتي، عبر «فيسبوك»: «حريق مدمر في كالسي. جرى الاتصال بأصحاب المنازل القريبة».

وفي وقت لاحق، قال إن حوالي 500 شخص نقلوا على سبيل الوقاية إلى قريته وإلى سان لورينزو ولا توري.

وإضافة إلى الطائرات القاذفة للمياه، تدخل فجر اليوم العشرات من رجال الإطفاء الذين أتوا من كل أنحاء توسكانا، ومنها فلورنسا وليفورني.

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