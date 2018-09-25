الأمم المتحدة تشهد مواجهة مرتقبة بين ترامب وروحاني حول إيران

الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

تهيمن أجواء مواجهة، اليوم الثلاثاء، في الأمم المتحدة حيث يستعد كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني لإلقاء كلمة أمام أكبر تجمع دبلوماسي في العالم.

وفي افتتاح أعمال الجمعية العامة يعتلي كل من ترامب وروحاني منبر الأمم المتحدة بعد أربعة أشهر على انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق -بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا- أمس الإثنين خططًا للإبقاء على العلاقات التجارية مع إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية.

ووسط ترقب لقمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيسعى ترامب للترويج لدبلوماسيته مع بيونغ يانغ بوصفها انتصارًا، وإن كان الشمال لم يقم بخطوات ملموسة كافية لتفكيك برنامجيه الصاروخي والنووي، وفق وكالة «فرانس برس».

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في مايو الماضي مثيرًا استياء حلفاء أوروبيين وروسيا والصين التي استثمرت سنوات من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تاريخي للحد من الطموحات النووية لإيران.

من جهته، سيؤكد روحاني في خطابه أن إيران تواصل التزامها بالاتفاق الموقع في 2015 ويصور الولايات المتحدة كدولة مارقة لخرقها التزاماتها الدولية.

واستغل ترامب كلمته في الأمم المتحدة العام الماضي للتنديد بالاتفاق النووي ووصفه «بالمحرج»، معلنًا استعداد الولايات المتحدة للانسحاب منه.

ومنذ انسحابها من الاتفاق تقول واشنطن إنها تسعى لزيادة الضغط على إيران التي تتهمها بنشر الفوضى في العراق وسورية واليمن ولبنان.

وقال مستشار الأمن القومي لترامب، جون بولتون: «كما قلت مرارًا، تغيير في النظام في إيران لا يشكل جزءًا من سياسة الإدارة» الأميركية. وأضاف: «فرضنا عقوبات مشددة للغاية على إيران وسنفرض المزيد، وما نتوقعه من إيران هو تغيير هائل لسلوكها».

وعقب اجتماع في ساعة متأخرة الإثنين أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنشاء كيان قانوني جديد بهدف مواصلة التجارة مع إيران، ولا سيما شراء النفط الإيراني.

وقالت موغيريني وإلى جانبها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن هذا الكيان «سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقًا للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم».

لا لقاء بين ترامب وروحاني

قال روحاني إنه ليس لديه خطط للقاء ترامب خلال وجوده في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة ووصف عرض ترامب بأنه «ليس صادقًا ولا نزيهًا».

واشترط روحاني قبل إجراء أي حوار أن يصلح ترامب الضرر الذي تسبب به بالانسحاب من الاتفاق النووي. وقال لشبكة «إن بي سي» إنه «يتعين إعادة بناء ذلك الجسر».

والأربعاء سيترأس ترامب للمرة الأولى اجتماعًا لمجلس الأمن حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل سيسمح له بتأكيد مطالبته بموقف دولي أكثر تشددًا مع إيران.

وقال رئيس مجموعة الأزمات الدولية، روبرت مالي: «يبدو أن موقف إدارة ترامب تجاه إيران يمكن اختصاره بالقول: لنضغط ونرى ما سيحصل»، محذرًا من أن «التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران في غياب قنوات دبلوماسية وصفة لصدام قد يبدأ عرضًا ومحفوف بالمخاطر».

ميل نحو كوريا الشمالية

مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة بعد ستة أسابيع فقط، سيسعى ترامب لاستمالة قاعدة ناخبيه من اليمين المتشدد من منصة الجمعية العامة.

وفي خطابه الأول أمام الجمعية العامة قبل 12 شهرًا هدد ترامب بـ«التدمير الشامل» لكوريا الشمالية ونعت زعيمها الذي وصفه «برجل الصواريخ» مما استدعى ردًا من كيم الذي وصف الرئيس الأميركي بأنه «مختل عقليًا».

لكن ترامب العائد إلى نيويورك أشاد بـ«التقدم الهائل» نحو وقف التجارب النووية والبالستية لبيونغ يانغ، وقال إنه بعد عام «الوقت مختلف جدًا».

وقال ترامب بعد لقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في نيويورك إن «الزعيم كيم كان منفتحًا جدًّا ورائعًا، بصراحة، وأعتقد أنّه يريد رؤية شيء ما يتحقّق».

وتابع ترامب: «أعتقد أنّه في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حدّ ما، سيتمّ الإعلان عن (القمّة). لا يزال يتعيّن تحديد مكان انعقادها لكنّنا نتطلع بشدّة لحصولها».

ومن ناحيته يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه الثاني أمام الجمعية العام للأمم المتحدة يتوقع أن يواجه فيه سياسة ترامب «أميركا أولًا» ويركز على التفاوت الذي يشكل أحد الأسباب العميقة للانقسامات في العالم، وأزمة التعددية