بولتون: واشنطن لا تسعى إلى «تغيير النظام» في إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 07:02 مساء
مستشار اGمن القومي في البيت اGبيض جون بولتون في نيويورك. (فرانس برس)

أعلن البيت الابيض الإثنين أنه سيواصل ممارسة «أقصى الضغوط» على إيران مشيراً إلى أنه سيفرض عليها عقوبات جديدة، ومؤكداً رغم ذلك أنه لا يسعى إلى «تغيير النظام» في طهران.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة «كما قلت مراراً، إن تغييراً للنظام في إيران لا يشكل جزءا من سياسة الإدارة» الأميركية، بحسب «فرانس برس».

وأضاف في إطار إطلاعه الصحافيين على مجريات الأسبوع الذي سيمضيه ترامب في اجتماعات الجمعية العامة «لقد فرضنا عقوبات مشددة للغاية على إيران، وسنفرض المزيد، وما نتوقعه من إيران هو تغيير هائل لسلوكها».

وتابع «حتى يحدث ذلك سنواصل ممارسة ما يصفه الرئيس بأنه أقصى الضغوط». وقبل توليه منصبه الحالي دأب بولتون على الدعوة الى دعم المعارضة الإيرانية المسلحة، وهو الموقف الذي كرره مؤخرا رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني الذي يشغل حاليا منصب المحامي الشخصي لترامب.

وفي مايو الماضي انسحب ترامب، من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

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