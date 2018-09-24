لودريان يحذر من «حرب دائمة» في الشرق الأوسط بدون حل سياسي بسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 06:21 مساء
لودريان ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. (فرانس برس)

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين من أن المنطقة المحيطة بسورية يمكن أن تشهد «حرباً دائمة» إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة إن «العمل من أجل حل سياسي من مسؤولية (الرئيس السوري) بشار الأسد وكذلك الذين يدعمونه وإلا فيمكن أن نسير باتجاه حرب دائمة في المنطقة»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف الوزير الفرنسي «يمكننا القول تقريباً إن بشار الأسد ربح الحرب، نلاحظ ذلك لكن لا يمكننا القول إنه حقق السلام. حين يربح طرف ما الحرب بدون تحقيق السلام هذا يعني أنه لم يتم ربح الحرب رغم تحقيق تقدم على الأرض». وتابع أن الحادث الأخير الذي أدى إلى إسقاط طائرة عسكرية روسية من قبل الدفاعات الجوية السورية بعد غارة إسرائيلية في سورية يشكل دليلاً على ذلك.

وقال الوزير الفرنسي «هناك اليوم خمسة جيوش تتواجه في سورية، والحوادث الأخيرة تظهر أن خطر اندلاع حرب إقليمية هو خطر فعلي». واعتبر أيضًا أن الاتفاق الروسي-التركي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بشمال غرب سورية «يشكل نبأ سارًا على المدى القصير لتجنب حمام دم لكن يبقى تطبيقه غير مؤكد».

وأوضح لودريان أن «هذا الاتفاق يفتح مجالاً أمام الدبلوماسية لكنه لا ينهي الحرب في إدلب ولا في سورية»، مضيفاً «أرى أن إيران وبشار الأسد ليسا طرفين في الاتفاق ولا شيء يضمن» تعاونهما. وقال إن «التمييز بين عناصر جماعات إرهابية وعناصر ليست كذلك، سيكون مهمة صعبة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا