الحكومة الإيطالية تقر مرسومًا بسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 05:34 مساء
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

أقرت الحكومة الإيطالية الإثنين مرسوماً أمنياً يقضي بسحب الجنسية عن المواطنين في حالة صدور إدانة قضائية نهائية بحقهم في قضايا الإرهاب، وكذلك بطرد طالب اللجوء إذا اعتبرته السلطات يشكل «خطرًا اجتماعياً» في البلاد، إضافة إلى تقييد منح الحماية الإنسانية.

ويتطلب هذا المرسوم الخاص بالأمن والهجرة، الذي حمل اسم وزير الداخلية ماتيو سالفيني وتعرض لانتقادات من طرف أحزاب يسار الوسط بالمعارضة ومنظمات حقوقية، موافقة رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وقال سالفيني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إن المرسوم «لا يطال الحقوق الأساسية». وأضاف، عارضاً بعض الأمثلة، «إذا دخل شخص ما إلى منزلي لبيع المخدرات، فإننا سنرافقه إلى ما حيث أتى. وإذا صدرت بحقه إدانة قضائية نهائية، فالحس السليم يتطلب نزع الجنسية منه».

وقال، أما فيما يتعلق بطالبي اللجوء، «سيتم إيقاف الطلب في حالة أن يشكل طالب اللجوء خطرًا إجتماعيًا أو يصدر بحقه حكم قضائي أولي بالإدانة». بدوره، شدد رئيس الوزراء على أن المرسوم يأتي في «إطار من الضمانات المطلقة للحقوق الأساسية للناس» ، ويأخذ بعين الاعتبار «الاتفاقيات الدولية والمبادئ الواردة في دستورنا وفي الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا