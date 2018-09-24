انطلاق قمة «نيلسون مانديلا» في نيويورك على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 05:09 مساء
قبيل الفعالية أهدت جنوب أفريقيا تمثالا لزعيمها الراحل نيلسون مانديلا إلى الأمم المتحدة. (تويتر)

انطلقت قمة نيلسون مانديلا للسلام بمدينة نيويورك، منذ قليل، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقي الراحل.

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة لها أمام القمة، إن نيلسون مانديلا يمثل أحد أعظم القادة في العالم المعاصر والذي علمنا أنه يمكن للتسامح أن ينتصر على استخدام القوم والكراهية، مضيفة أن إرث «مانديلا» لا يزال حاضرا بيننا من قيم سلام وتضامن وتعاون بين كل البشر بغض النظر عن أصولهم وانتماءاتهم.

وأضافت أن مبدأ تعددية الأطراف وقدرة العمل الجماعي على حل المشاكل محل شك مما يزعزع مستقبل عالمنا وكوكبنا، ولفتت إلى وجود الكثير من التحديات التي يتعين مجابهتها للعيش في سلام وازدهار واستدامة.

ومن جانبه، قال سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو غوتريتش، إن «مانديلا» أعلى قيم الديمقراطية والعالم الحر وحارب من أجل هذه القيم، وواجه الكثير من القمع، ولكن كان لديه القوة ورفض الاستسلام، ودعا لحراك عالمي لإنهاء الفصل العنصري وعزز حقوق الإنسان والمساواة.

وأضاف أن «مانديلا» كان في كل ربوع العالم مثالا للشرف والكرامة، لافتا أن هناك اليوم ضغوطا على حقوق الإنسان في كل ربوع العالم وعلينا أن نسترشد بإرث نيلسون مانديلا الذي عمل من أجل ترسيخ الكرامة الإنسانية ليعيش الجميع في سلام وازدهار ويعيشوا في تنمية مستدامة.

ومن المقرر أن يصدر إعلان سياسي في ختام أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام، يعكس التزام الدول بالتوصل إلى اتفاقات عالمية تحقق الأمن والسلام في العالم، وتأكيد إرادة الدول في إقامة عالم آمن ومزدهر ينهي النزاعات في ربوع العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا