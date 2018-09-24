قتيل وخمسة جرحى خلال تظاهرة للمعارضة في نيكاراغوا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 09:00 صباحا
متظاهر يقف في وجه قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة ضد رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، في ماناغوا (فرانس برس)

أعلنت الشرطة مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل بجروح إثر إطلاق نار وقع في تظاهرة للمعارضة، أمس الأحد، ضد رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا.

وقالت الشرطة في بيان، نقلت عنه «فرانس برس» إن ماكس موريلو، البالغ 16 عامًا، سقط ضحية لتبادل إطلاق نار في تظاهرة انطلقت بمدينة ماناغوا، وحملت المتظاهرين مسؤولية مقتله.

لكن إحدى قريبات الشاب الضحية نفت رواية الشرطة، قائلة إن «موريلو لم يكُن يريد أن يرى بلده خاضعًا لديكتاتورية دانيال أورتيغا». فيما قال متظاهر آخر إن «قوّات أورتيغا شبه العسكرية أصابتني برصاصة في الذراع».

والرواية نفسها أكدها برايان غارسيا، البالغ 15 عامًا، قائلًا: «إنها القوات شبه العسكرية. لقد أصابوني في رقبتي قرب كتفي». وذكر آخر، لجأ إلى كنيسة عند بدء إطلاق النار، أن «القوات شبه العسكرية وشرطة مكافحة الشغب هي التي أطلقت النار علينا».

وأصيب الصحفي ونستون بوتوسم من محطة «100% نوتيسياس» التلفزيونية الخاصة في الذراع، بينما تعرضت سيدة للضرب وأصيبت أخرى بجروح بالغة في الصدر.

فمنذ 18 من أبريل الماضي، اندلعت احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة من حيث الحجم في نيكارغوا، مطالبة بمشروع لإصلاح الضمان الاجتماعي، الذي سرعان ما تم التخلّي عنه، لكنها قُمعت بعنف.

وأسفرت الأزمة حتى الآن عن أكثر من 320 قتيلًا و2000 جريح وتوقيف أكثر من 300 متظاهر وصرف 400 طبيب ومدرس على الأقل.

وتتهم المعارضة الرئيس، الذي تولى السُلطة منذ 11 عامًا، بإقامة ديكتاتورية طبعها الفساد والمحسوبية مع زوجته. فيما يعتبر أورتيغا، (72 عامًا)، أن المعارضين أعدوا «انقلابًا» بمساعدة الولايات المتحدة، ووصف المتظاهرين المسجونين بـ«إرهابيين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
عقيلة صالح: انتخاب رئيس لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا