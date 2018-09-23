«أعماق» تنشر تسجيلاً مصوراً لثلاثة رجال تزعم ضلوعهم في هجوم إيران

جانب من الهجوم. (أرشيفية: الإنترنت)

نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم «داعش» تسجيلاً مصوراً لثلاثة رجال داخل مركبة قالت إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم على العرض العسكري في إيران.

ووفقا للتسجيل المصور الذي نُشر بعد الهجوم على الحرس الثوري في مدينة الأهواز الإيرانية السبت، تحدث رجلان باللغة العربية عن الجهاد بينما تحدث الثالث بالفارسية قائلا إنهم سيستهدفون قوات الحرس الثوري الإيراني، بحسب «رويترز».

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني برد «حازم» بعد أن قتل مسلحون 29 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال في هجوم السبت على عرض عسكري إيراني في الأهواز في جنوب غرب إيران.

وقال روحاني إن «رد الجمهورية الإسلامية في إيران على أدنى تهديد سيكون حازمًا وقاطعًا»، كما ورد على موقعه الإلكتروني الرسمي. وأضاف الرئيس الإيراني الذي تحدث في وقت سابق في طهران في مناسبة إحياء طهران ذكرى بدء الحرب مع العراق (1980-1988) أن «على الذين يقدمون الدعم الإعلامي والمعلوماتي للإرهابيين أن يتحملوا المسؤولية».