الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا أمام مدخل قصر بكنجهام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 08:11 مساء
قصر بكينجهام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن الأحد اعتقال رجل بحوزته صاعق كهربائي عند المدخل المخصص لزوار قصر بكنجهام الذي تقيم به الملكة إليزابيث.

وأضافت الشرطة، التي لم تذكر ما إذا كانت الملكة موجودة بالقصر في هذا التوقيت، أن الواقعة لا صلة لها بالإرهاب، بحسب «رويترز».

وقالت الشرطة في بيان «جرى إبلاغ الشرطة اليوم باعتقال رجل من جانب موظفي الأمن بمدخل زوار قصر بكنجهام». وأضافت «أُلقي القبض على رجل عمره 38 عاما للاشتباه بحيازته لسلاح عبارة عن صاعق كهربائي. ولا يزال الرجل محتجزا بأحد مراكز الشرطة في وسط لندن حتى الآن».

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