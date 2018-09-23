بومبيو يدعو من لا يؤيدون ترامب إلى الاستقالة من الحكومة

وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو. (أرشيفية: فرانس برس)

وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد تحذيراً ضمنياً إلى المسؤول الثاني في وزارة العدل التي تشهد سجالاً جديداً حول أهلية الرئيس دونالد ترامب للحكم، داعياً من لا يؤيدون الرئيس إلى الاستقالة.

وقال بومبيو في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «كنت واضحاً جداً منذ بداية عملي في هذه الإدارة: إذا كنتم لا تستطيعون أن تكونوا جزءا من الفريق، إذا كنتم لا تدعمون هذه المهمة، فينبغي تالياً التفكير في امر آخر»، بحسب «فرانس برس».

واضاف «نحتاج إلى جميع من يساعدون في إنجاز مهمة الرئيس ترامب على أكمل وجه، وآمل بان يشارك كل شخص في كل وكالة حكومية، سواء العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي أو الخارجية، في هذه المهمة في شكل جيد».

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين تحدث في مستهل ولاية ترامب عن امكان اقصائه من الحكم عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور. واقترح يومها في حضور شهود تسجيل ما يقوله الرئيس من دون علمه لكشف «الفوضى» التي تسود البيت الأبيض.

ورغم نفي روزنستين هذه المعلومات، فأنه لا يزال في دائرة اهتمام ترامب وخصوصاً أنه يشرف على التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة الرئيس وروسيا العام 2016. وسئل بومبيو عما إذا كان يعمل بأمر الكلام الذي نسب إلى روزنستين فأجاب «لا من قريب ولا من بعيد».