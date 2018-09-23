روسيا تتهم إسرائيل بـ«تضليلها» في حادث إسقاط طائرتها فوق سورية

طائرة ايل-20 روسية مشابهة لتلك التي سقطت فوق سورية. (فرانس برس)

أعلن الجيش الروسي الأحد أن معلومات «مضللة» من القوات الجوية الإسرائيلية تسببت باسقاط الطائرة الروسية في سورية، مندداً بـ«الإهمال الإجرامي» عند الطيارين الإسرائيليين.

وعرض الناطق العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف نتائج التحقيق في سقوط طائرة «اليوشن-20» والتي كانت تقل 15 جندياً بصاروخ دفاع جوي سوري من طريق الخطأ في 17 سبتمبر، بحسب «فرانس برس».

واتهمت موسكو الطيارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة الروسية الأكبر حجماً كغطاء، ما دفع نظام الدفاع الجوي السوري «أس-200» الذي يعود للحقبة السوفياتية إلى اعتراض الطائرة الروسية كهدف. لكن إسرائيل نفت هذه الرواية وسافر قائد قواتها الجوية إلى موسكو بعد الحادث الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه نتيجة «سلسلة من الظروف المأساوية».

وقال كوناشينكوف الأحد أن الجيش الروسي تلقى اتصالاً من القيادة الإسرائيلية في الساعة 18,39 ت غ تحذّر فيها أن إسرائيل ستضرب في «شمال سورية»، حيث كانت طائرة «إيل-20» روسية للاستطلاع تراقب منطقة خفض التصعيد في إدلب

وأضاف أن روسيا طلبت من طائرتها العودة إلى القاعدة، لكن بعد دقيقة من الاتصال الإسرائيلي ضربت الطائرات الإسرائيلية هدفاً في اللاذقية في غرب سورية. واشار كوناشينكوف الى أن «المعلومات المضللة للضابط الإسرائيلي في ما يتعلق بموقع الضربات جعل من المستحيل إرشاد طائرة ايل-20 الى مكان آمن».

وتابع أنه بينما كانت طائرة ايل-20 تهبط قرب اللاذقية، بدأت احدى طائرات «إف-16» القيام بمناورة في الساعة 18,59 ت غ وبدأت «تقترب من الطائرة الروسية» التي تم اعتراضها من قبل الدفاع الجوي السوري كطائرة تعاود الاغارة، ونتج من ذلك اسقاطها.

ولفت الى أن «المقاتلات الاسرائيلية استخدمت ايل-20 كغطاء من الصواريخ المضادة للطائرات»، واستمرت بمراقبة المنطقة حتى بعد وقت طويل من سقوط الطائرة الروسية. وقال كوناشينكوف أن أفعال الطيارين الإسرائيليين «تعكس إما عدم احترافهم وإما إهمالهم الإجرامي على أقل تقدير»، مؤكدا أن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن اسقاط الطائرة.

وأضاف أن «نزعة المغامرة» لدى الجيش الاسرائيلي كان يمكن ان تعرّض ايضا طائرات مدنية للخطر تستخدم الممر الجوي نفسه للهبوط في مطار حميميم القريب. وقال «هذا رد جاحد جدا على كل ما فعلته روسيا لإسرائيل».