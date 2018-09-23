روسيا تتهم إسرائيل بـ«تضليلها» في حادث إسقاط طائرتها فوق سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 06:00 مساء
طائرة ايل-20 روسية مشابهة لتلك التي سقطت فوق سورية. (فرانس برس)

أعلن الجيش الروسي الأحد أن معلومات «مضللة» من القوات الجوية الإسرائيلية تسببت باسقاط الطائرة الروسية في سورية، مندداً بـ«الإهمال الإجرامي» عند الطيارين الإسرائيليين.

وعرض الناطق العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف نتائج التحقيق في سقوط طائرة «اليوشن-20» والتي كانت تقل 15 جندياً بصاروخ دفاع جوي سوري من طريق الخطأ في 17 سبتمبر، بحسب «فرانس برس».

واتهمت موسكو الطيارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة الروسية الأكبر حجماً كغطاء، ما دفع نظام الدفاع الجوي السوري «أس-200» الذي يعود للحقبة السوفياتية إلى اعتراض الطائرة الروسية كهدف. لكن إسرائيل نفت هذه الرواية وسافر قائد قواتها الجوية إلى موسكو بعد الحادث الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه نتيجة «سلسلة من الظروف المأساوية».

وقال كوناشينكوف الأحد أن الجيش الروسي تلقى اتصالاً من القيادة الإسرائيلية في الساعة 18,39 ت غ تحذّر فيها أن إسرائيل ستضرب في «شمال سورية»، حيث كانت طائرة «إيل-20» روسية للاستطلاع تراقب منطقة خفض التصعيد في إدلب

وأضاف أن روسيا طلبت من طائرتها العودة إلى القاعدة، لكن بعد دقيقة من الاتصال الإسرائيلي ضربت الطائرات الإسرائيلية هدفاً في اللاذقية في غرب سورية. واشار كوناشينكوف الى أن «المعلومات المضللة للضابط الإسرائيلي في ما يتعلق بموقع الضربات جعل من المستحيل إرشاد طائرة ايل-20 الى مكان آمن».

وتابع أنه بينما كانت طائرة ايل-20 تهبط قرب اللاذقية، بدأت احدى طائرات «إف-16» القيام بمناورة في الساعة 18,59 ت غ وبدأت «تقترب من الطائرة الروسية» التي تم اعتراضها من قبل الدفاع الجوي السوري كطائرة تعاود الاغارة، ونتج من ذلك اسقاطها.

ولفت الى أن «المقاتلات الاسرائيلية استخدمت ايل-20 كغطاء من الصواريخ المضادة للطائرات»، واستمرت بمراقبة المنطقة حتى بعد وقت طويل من سقوط الطائرة الروسية. وقال كوناشينكوف أن أفعال الطيارين الإسرائيليين «تعكس إما عدم احترافهم وإما إهمالهم الإجرامي على أقل تقدير»، مؤكدا أن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن اسقاط الطائرة.

وأضاف أن «نزعة المغامرة» لدى الجيش الاسرائيلي كان يمكن ان تعرّض ايضا طائرات مدنية للخطر تستخدم الممر الجوي نفسه للهبوط في مطار حميميم القريب. وقال «هذا رد جاحد جدا على كل ما فعلته روسيا لإسرائيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون ...
ليبيا
«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار
رياضة محلية
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟