بعد زيارة مادورو.. سفينة صينية تجري أول زيارة لفنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 01:29 مساء
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (الإنترنت)

أبحرت سفينة صينية إلى فنزويلا لأول مرة في أعقاب زيارة قام بها رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى بكين الشهر الجاري، حيث يسعى لكسب دعم بكين اقتصاد بلاده المحاط بالمشكلات، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السفينة الطبية (بيس آرك) وصلت يوم السبت إلى ميناء لا جوايرا الفنزويلي في «زيارة ودية» للبلاد تستمر ثمانية أيام.

وقالت «شينخوا» إنه خلال الزيارة سيلتقي قائد السفينة الصيني مسؤولين عسكريين وسياسيين، وسيتفقد منشآت عسكرية وطبية فنزويلية.

وزار مادورو الصين في بداية سبتمبر. ويعاني الاقتصاد الفنزويلي للعام الخامس من الركود والتضخم الجامح. وتعهد زعماء الصين بمساعدة فنزويلا ولكن دون الإشارة إلى تقديم تمويل جديد.

والصين داعم رئيس لفنزويلا منذ سنوات، وبينهما اتفاقات منذ أكثر من عشر سنوات بتقديم قروض مقابل الحصول على نفط، وهو ما ساعد بكين على تأمين إمداداتها من الطاقة.

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