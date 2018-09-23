إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بسبب تصريحات حول هجوم الأهواز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 01:00 مساء
أحد رجال الأمن بعد هجوم الأهواز (الإنترنت)

قال التلفزيون الرسمي في إيران إن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي، الأحد، بسبب تصريحات حول هجوم العرض العسكري الذي أسفر عن سقوط قرابة 29 قتيلاً بينهم أفراد في الحرس الثوري.

وذكر تلفزيون (برس تي في) الرسمي أن القرار اُتخذ بسبب تصريحات أدلى بها مسؤول إماراتي لم يُذكر اسمه، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

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واتهم مسؤولون إيرانيون دولاً عربية خليجية تساندها الولايات المتحدة بدعم منفذي الهجوم الذي وقع يوم السبت.

كما استدعت طهران، السبت، ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين يمثلون الدنمارك وبريطانيا وهولندا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا».

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ويأتي الاعتداء في أجواء من التوتر الشديد بين إيران والولايات المتحدة التي تستعد لتشديد عقوباتها على الجمهورية الإسلامية مطلع نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضًا، لكنّ إيران استبعدت مرارًا حصول لقاء بينهما.

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