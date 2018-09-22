وزير الخارجية البريطاني يتهم توسك بـ«إهانة» شعبه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 05:46 مساء
هانت يتحدث عن السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في واشنطن. (فرانس برس)

اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بـ«إهانة الشعب البريطاني» ورئيسة الوزراء تيريزا ماي عبر صورة نشرها على انستغرام.

ويأتي موقف الوزير البريطاني غداة قمة سالزبورغ في النمسا، والتي رفض خلالها القادة الأوروبيون عرض لندن حول مستقبل العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس».

وصرح هانت إلى «بي بي سي»: «علينا تبني اللهجة الملائمة. إن إهانة رئيسة الوزراء وإهانة الشعب البريطاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوصول إلى الشتائم لن نتمكن من معالجة هذا الوضع الصعب بهذه الطريقة».

وسألته الصحفية مارثا كيرني «هل تشير إلى الصورة التي نشرها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على انستغرام؟»، فأجاب الوزير «نعم». والصورة المذكورة التي نشرت الخميس على حساب توسك على انستغرام تظهره يقدم مجموعة من الحلويات إلى تيريزا ماي خلال قمة سالزبورغ، وجاء في التعليق عليها «قطعة حلوى ربما؟ أنا آسف ليس لدي كرز. بريكست».

ووصفت «بي بي سي» التعليق بأنه «استفزازي» فيما اعتبرته جريدة «ذي دايلي إكسبرس» «لاذعًا»، وكتبت جريدة «ذي إند بندنت» إن دونالد توسك «يحرك السكين في الجرح» بعد قمة سالزبورغ التي تعرضت فيها ماي «للإهانة»، وفق الصحافة البريطانية.

واعتبر التعليق إشارة إلى مآخذ بروكسل على لندن واتهامها إياها باستخدام مفاوضات بريكست لتختار ما يلائمها فقط من الحريات الأربع التي تسود السوق الموحدة، وخصوصًا حرية انتقال السلع والخدمات أو رؤوس الأموال. وعلق هانت «لا تنظروا إلى الكياسة البريطانية بوصفها ضعفًا. إذا وضعتمونا في وضع صعب فإننا سنصر على مواقفنا». وطالب بأن تجري المفاوضات ضمن أجواء من «الاحترام المتبادل»، مضيفًا «نحتاج إلى رؤية مقاربة مختلفة من جانب الاتحاد الأوروبي».

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