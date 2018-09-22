ثلاثة آلاف متظاهر في موسكو احتجاجًا على مشروع رفع سن التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 05:12 مساء
متظاهرون في وسط موسكو تنديدًا بمشروع إصلاح سن التقاعد. (فرانس برس)

تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص، السبت، في موسكو ضد مشروع الحكومة رفع سن التقاعد، والذي لا يحظى بتأييد شعبي ويتسبب في موجة استياء اجتماعية غير معتادة في روسيا.

وجاب المشاركون في التظاهرة جادة كبرى في وسط العاصمة وحملوا لافتات عليها صور أعضاء في الحزب الحاكم «روسيا الموحدة»، بينهم رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف ورددوا شعارات مثل «عدو الشعب» و«عار»، بحسب «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن «نحو ثلاثة آلاف شخص شاركوا» في التظاهرة. والتظاهرة التي رخصت لها السلطات، نظمت بدعوة من الحزب الشيوعي الروسي. وشارك فيها المعارض من جبهة اليسار سيرغي اودالتسوف الذي حكم عليه بالسجن 30 يومًا بتهمة إحراق صور قادة روس خلال تظاهرة سابقة في نهاية يوليو.

وتواجه السلطات الروسية منذ أشهر عدة موجة غضب بسبب مشروع الحكومة رفع سن التقاعد الذي بقي دون تغيير على مدى 90 عامًا في البلاد. وحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم التدخل كثيرًا في هذا التعديل، لكن شعبيته تراجعت وأبدى في نهاية أغسطس ليونة أكبر حيال المشروع.

وسيرفع سن التقاعد للنساء البالغ حاليًا 55 عامًا إلى 60 عامًا (مقابل 63 في النص الأساسي)، وسن الرجال إلى 65 عامًا مقابل 60 حاليًا. والأحد الماضي، نظمت تظاهرات بدعوة من المعارض أليكسي نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاثين يومًا بسبب تظاهرات نظمت في يناير، وشارك فيها آلاف الأشخاص، وأدت إلى اعتقال المئات.

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