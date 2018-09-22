«تحرير الأحواز» و«داعش» يتبنيان الهجوم على العرض العسكري بإيران

هجوم الأهواز (الإنترنت)

قال ناطق باسم حركة «النضال العربي لتحرير الأحواز»، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية، لـ «رويترز»، إن «منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية»، التي تضم عددًا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران اليوم السبت، فيما أعلن تنظيم «داعش» أيضًا تبنيه الهجوم، وفق ما نقلت وكالة «أعماق» التابعة له وأوردت وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم الحركة يعقوب حر التستري إن مايسمى بحركة «منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية»، هي المسؤولة عن الهجوم، الذي اسفر عن 24 قتيلاً و53 مصابًا، حسب حصيلة رسمية أوردتها وكالة «فرانس برس». فيما أشارت وكالة «إسنا» الإيرانية أن عدد القتلى البالغ عددهم « 24 قتيلاً من بينهم نساء وأطفال ويمكن أن ترتفع هذه الحصيلة لأن الجرحى في حالة حرجة».

كما أعلن تنظيم «داعش» تبنيه الهجوم، وأوردت وكالة أعماق التابعة له عبر حسابات المتطرفين المنتمين للتنظيم على تطبيق «تلغرام» أن «إنغماسيون من تنظيم الدولة يهاجمون تجمعًا للقوات الإيرانية في مدينة الأحواز جنوب إيران».

