الرئيس الإيراني يحذر ترامب من «مصير صدام حسين»

الرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيفشل في مواجهته إيران «تمامًا كما فشل صدام حسين في الحرب التي دارت في الثمانينيات بين إيران والعراق».

وأضاف روحاني، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن ترامب «مزق بشكل أحادي الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 لشن حرب نفسية على إيران، على غرار ما فعله صدام حسين عام 1975 عندما ألغى اتفاق ترسيم قسم من الحدود بين العراق وإيران، لشنّ حربًا على الجمهورية الإسلامية».

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وقد جاء كلام روحاني أثناء عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني للقوات المسلحة الإيرانية، والذي يصادف ذكرى إعلان العراق الحرب على إيران في 22 سبتمبر عام 1980، التي استمرت لثمانية أعوام.

واستهدف اليوم عرض عسكري في مدينة الأهواز الإيرانية بهجوم مسلح، أسقط 24 قتيلاً و53 مصابًا بينهم أطفال، حسب حصيلة رسمية. فيما توعد وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأن بلاده سترد «بسرعة وحسم» على هذا الهجوم.