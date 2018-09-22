ظريف: إيران سترد على هجوم الأهواز «بسرعة وحسم» (فيديو وصور)

هجوم الأهواز (إ ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده سترد «بسرعة وحسم» على الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا في مدينة الأهواز، وأسقط عشرات القتلى والجرحى، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأفادت وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية الإيرانية أن الهجوم الذي اُستخدمت فيه طلقات أسلحة نارية أسفر إلى الآن عن مقتل 12 عسكريًا من الحرس الثوري، وجرح أكثر من 60 شخصًا بين عسكريين ومدنيين وأطفال.

واتهمت إيران السبت «نظامًا أجنبيًا» تدعمه الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاعتداء، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على «تويتر»: «تم تجنيد الإرهابيين وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم بواسطة نظام أجنبي هاجموا الأهواز، ومن بين الضحايا أطفال»، مضيفًا أن «إيران تحمّل رعاة الإرهابيين الإقليميين وأسيادهم الأميركيين مسؤولية الهجمات الإرهابية».

هجوم الأهواز (إ ب أ)

هجوم الأهواز

هجوم الأهواز

هجوم الأهواز