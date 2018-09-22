ارتفاع حصيلة غرقى عبارة بحيرة فيكتوريا بتنزانيا إلى 151 قتيلاً

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 11:22 صباحا
محققون على متن العبارة التي غرقت في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة غرق العبارة «ام في نيريري» الخميس في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا إلى 151 قتيلاً السبت، في اليوم الثالث من عمليات البحث، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي «تي بي سي».

وأورد التلفزيون أن «العمليات استؤنفت في وقت مبكر هذا الصباح». وكانت الحصيلة تبلغ مساء الجمعة 131 قتيلاً بينما نجا أربعون راكبًا.

وغرقت العبارة التي كانت تنقل حمولة أكبر من طاقتها بعد ظهر الخميس على بعد عشرات الأمتار من وجهتها النهائية في جزيرة أوكارا. وروى شهود عدة لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف أنه عند الاقتراب من الجزيرة، اندفع ركاب إلى مقدمة العبارة استعدادًا للنزول ما أخلّ بتوازنها وأدى إلى انقلابها.

وغالبًا ما تُنسب حوادث الغرق في منطقة البحيرات الكبرى الى تقادم السفن واكتظاظها بينما تكون الحصيلة مرتفعة لان العديد من الركاب لا يعرفون السباحة ولعدم توفر عدد كاف من سترات النجاة.

وأمر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي الذي وجه أصابع الاتهام إلى «الإهمال» الجمعة بتوقيف «كل العاملين في إدارة العبارة» وتعهد بـ «معاقبة كل المسؤولين». وبينما تبلغ قدرة العبارة حوالى مئة راكب، روى شهود لوكالة «فرانس برس» أن ضعف هذا العدد كان على متنها لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوديا غازيني: هذا هو الدور الوحيد الفعال لروسيا في ليبيا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
«الوطنية للنفط»: إنتاج حقل الوفاء لم يتأثر بـ «احتجاج حرس المنشآت»
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
«جريدة الوسط»: أسبوع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
ليبيا
حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس.. وسنتحرك للعاصمة في ...
ليبيا
«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟