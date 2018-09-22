ارتفاع حصيلة غرقى عبارة بحيرة فيكتوريا بتنزانيا إلى 151 قتيلاً

محققون على متن العبارة التي غرقت في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة غرق العبارة «ام في نيريري» الخميس في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا إلى 151 قتيلاً السبت، في اليوم الثالث من عمليات البحث، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي «تي بي سي».

وأورد التلفزيون أن «العمليات استؤنفت في وقت مبكر هذا الصباح». وكانت الحصيلة تبلغ مساء الجمعة 131 قتيلاً بينما نجا أربعون راكبًا.

وغرقت العبارة التي كانت تنقل حمولة أكبر من طاقتها بعد ظهر الخميس على بعد عشرات الأمتار من وجهتها النهائية في جزيرة أوكارا. وروى شهود عدة لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف أنه عند الاقتراب من الجزيرة، اندفع ركاب إلى مقدمة العبارة استعدادًا للنزول ما أخلّ بتوازنها وأدى إلى انقلابها.

وغالبًا ما تُنسب حوادث الغرق في منطقة البحيرات الكبرى الى تقادم السفن واكتظاظها بينما تكون الحصيلة مرتفعة لان العديد من الركاب لا يعرفون السباحة ولعدم توفر عدد كاف من سترات النجاة.

وأمر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي الذي وجه أصابع الاتهام إلى «الإهمال» الجمعة بتوقيف «كل العاملين في إدارة العبارة» وتعهد بـ «معاقبة كل المسؤولين». وبينما تبلغ قدرة العبارة حوالى مئة راكب، روى شهود لوكالة «فرانس برس» أن ضعف هذا العدد كان على متنها لكن السلطات لم تؤكد ذلك.