ثمانية «عسكريين» على الأقل قُتلوا في اعتداء الأهواز في إيران

آثار دماء على حقيبة عسكرية في الأهواز (وكالة إسنا)

قُتل ثمانية عسكريين على الأقل في هجوم استهدف، صباح السبت، عرضًا عسكريًا في الأهواز جنوب غرب إيران، كما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن علي حسين زاده نائب محافظ خوزستان قوله إن «ثمانية أو تسعة عسكريين قُتلوا في الهجوم وعشرين آخرين جرحوا»، موضحًا أن «الجرحى في حالة حرجة». والأهواز هي عاصمة خوزستان.

متداولة لهجوم الأهواز (الإنترنت)

اعتداء إرهابي بإطلاق نار يستهدف عرضا عسكريا للقوات المسلحة الايرانية في الاهواز جنوب غرب إيران

اعتداء إرهابي بإطلاق نار يستهدف عرضا عسكريا للقوات المسلحة الايرانية في الاهواز جنوب غرب إيران

اعتداء إرهابي بإطلاق نار يستهدف عرضا عسكريا للقوات المسلحة الايرانية في الاهواز جنوب غرب إيران