الهند تلغي لقاءً نادرًا مع باكستان في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 03:55 مساء
وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج (ا ف ب)

أعلنت الهند، الجمعة، أنها ألغت لقاءً نادرًا لوزيري خارجية البلدين، كان يفترض أن يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، إن المباحثات ألغيت بعد «القتل الأخير الوحشي لرجل أمن (هندي) على أيدي جماعات ترتكز في باكستان وإصدار باكستان سلسلة من عشرين طابع بريد تمجّد لشخص إرهابي والإرهاب».

ولم تقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن واقعة القتل التي أشارت إليها، لكن في وقت سابق هذا الأسبوع قُتل حارس حدود هندي في منطقة كشمير المتنازع عليها وتم التمثيل بجثته.

كما عُثر الجمعة على جثث ثلاثة شرطيين بعدما خطفوا في القسم الخاضع لسيطرة الهند في كشمير.

وكان الإعلان عن الاجتماع صدر بعد أن دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي إلى استئناف المحادثات بين البلدين النوويين.

وتعد اللقاءات العالية المستوى بين البلدين الخصمين نادرة. وتتهم الهند باكستان بتسليح الجماعات المتمردة في كشمير، وأيضًا تمويل الهجمات الدامية عام 2008 في مومباي.

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