إيران تجري مناورات جوية في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 02:03 مساء
طائرتان حربيتان إيرانيتان خلال عرض جوي في طهران (رويترز)

نفذ الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية مناورات جوية مشتركة في الخليج، اليوم الجمعة، في خطوة قالت وسائل إعلام رسمية إنها تشير إلى «الرد الساحق» الذي ينتظر أعداء البلاد.

ووفق ما أوردت وكالة «رويترز»، ألمحت طهران في الأسابيع القليلة الماضية إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع صادرات النفط من دول أخرى ردًا على عقوبات أميركية تهدف إلى وقف مبيعاتها من الخام.

وتبقي واشنطن على أسطول في الخليج لحماية طرق تجارة النفط.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن الكولونيل يوسف صفي بور نائب قائد الجيش للعلاقات العامة «بالإضافة إلى استعراض القوة، هذه التدريبات رسالة سلام وصداقة للدول الصديقة والمجاورة».

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