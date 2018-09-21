12 قتيلاً مدنيًا في هجوم إرهابي جديد شمال موزمبيق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 01:48 مساء
متطرفون أحرقوا عدة منازل في هجمات سابقة في موزمبيق (ا ف ب)

قُتل 12 شخصًا من سكان قرية في أقصى شمال موزمبيق، وأصيب 14 آخرون بجروح بالغة، الخميس، في هجوم جديد نُسب إلى جماعة إسلامية تثير الرعب في المنطقة منذ أشهر، كما أفاد مصدر محلي.

وقال المصدر الجمعة، لوكالة «فرانس برس»، رافضًا الكشف عن اسمه، إن «عشرة أشخاص قُتلوا بالرصاص واثنان حرقًا» موضحًا أنه تم أيضًا إحراق 55 منزلاً.

وأوضح أنه تم أيضًا إحراق 55 منزلاً في قرية باكيو الصغيرة المعزولة في شمال البلاد قائلاً إن أحد الضحايا قُطع رأسه.

وقال مسؤول في أجهزة الصحة في إقليم كابو ديلغادو، لوكالة «فرانس برس» إن «سيارة إسعاف أُرسلت إلى القرية لنقل المصابين الـ 14 إلى المستشفى».

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية الذي يرتكبه الإرهابيون منذ ظهورهم في هذا البلد في أكتوبر 2017.

وهذه الجماعة المتطرفة التي يطلق عليها السكان المحليون اسم «الشباب» قتلت نحو 50 مدنيًا وأحرقت قرى وأرغمت آلاف الأشخاص على النزوح من منازلهم.

ونشر الجيش والشرطة تعزيزات في كابو ديلغادو، المنطقة القريبة من الحدود التنزانية حيث تنشط جماعة «الشباب».

وفي حادث منفصل، هاجمت عناصر من الجماعة نفسها الخميس موكبًا عسكريًا في منطقة بوندانهار قرب الحدود مع تنزانيا ما أدى الى مقتل مسؤول كبير في الجيش، كما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال الشرطي، الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، إن «الهجوم وقع ليلاً حين كانت قوات الدفاع والأمن تقوم بدورية روتينية. المهاجمون كانوا يرتدون بزات عسكرية ومجهزين بأسلحة من عيار ثقيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
الإسعاف والطوارئ: 9 قتلى و13 جريحًا جراء اشتباكات طرابلس اليوم
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
الدولار يسترد 15 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
البعثة الأممية: دعم لوجستي لتنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس
ليبيا
السفير الإيطالي يقرر عدم العودة إلى طرابلس.. و«لاستامبا»: جار البحث عن بديل
ليبيا
إحالة نتائج التحقيق بشأن هجوم براك الشاطئ إلى المدعي العسكري العام
ليبيا
أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الدولار يُواصل التراجع عقب قرار رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
السراج يطلع نواب طرابلس على إجراءات تأمين العاصمة
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب رائحة البنزين داخل السيارة