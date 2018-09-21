12 قتيلاً مدنيًا في هجوم إرهابي جديد شمال موزمبيق

متطرفون أحرقوا عدة منازل في هجمات سابقة في موزمبيق (ا ف ب)

قُتل 12 شخصًا من سكان قرية في أقصى شمال موزمبيق، وأصيب 14 آخرون بجروح بالغة، الخميس، في هجوم جديد نُسب إلى جماعة إسلامية تثير الرعب في المنطقة منذ أشهر، كما أفاد مصدر محلي.

وقال المصدر الجمعة، لوكالة «فرانس برس»، رافضًا الكشف عن اسمه، إن «عشرة أشخاص قُتلوا بالرصاص واثنان حرقًا» موضحًا أنه تم أيضًا إحراق 55 منزلاً.

وأوضح أنه تم أيضًا إحراق 55 منزلاً في قرية باكيو الصغيرة المعزولة في شمال البلاد قائلاً إن أحد الضحايا قُطع رأسه.

وقال مسؤول في أجهزة الصحة في إقليم كابو ديلغادو، لوكالة «فرانس برس» إن «سيارة إسعاف أُرسلت إلى القرية لنقل المصابين الـ 14 إلى المستشفى».

وهذا الهجوم هو الأكثر دموية الذي يرتكبه الإرهابيون منذ ظهورهم في هذا البلد في أكتوبر 2017.

وهذه الجماعة المتطرفة التي يطلق عليها السكان المحليون اسم «الشباب» قتلت نحو 50 مدنيًا وأحرقت قرى وأرغمت آلاف الأشخاص على النزوح من منازلهم.

ونشر الجيش والشرطة تعزيزات في كابو ديلغادو، المنطقة القريبة من الحدود التنزانية حيث تنشط جماعة «الشباب».

وفي حادث منفصل، هاجمت عناصر من الجماعة نفسها الخميس موكبًا عسكريًا في منطقة بوندانهار قرب الحدود مع تنزانيا ما أدى الى مقتل مسؤول كبير في الجيش، كما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال الشرطي، الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، إن «الهجوم وقع ليلاً حين كانت قوات الدفاع والأمن تقوم بدورية روتينية. المهاجمون كانوا يرتدون بزات عسكرية ومجهزين بأسلحة من عيار ثقيل».