«مأساة العَبَّارة».. بحيرة فيكتوريا تلتهم 200 شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 09:59 مساء
بحيرة فيكتوريا (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز»، عن مسؤول محلي كبير في تنزانيا قوله إن «الحكومة تعتقد أن أكثر من 200 شخص غرقوا في حادث عبارة ببحيرة فيكتوريا اليوم الخميس».

وقال الكولونيل لوكاس ماجيمبي رئيس شرطة منطقة أوكيريوي إن مقتل 42 شخصًا تأكد حتى الآن، وأن مهمة الإنقاذ توقفت حتى بزوغ فجر الجمعة.

وأعلن متحدث باسم الحكومة التنزانية للتلفزيون الرسمي في وقت سابق أنّ أكثر من 40 شخصًا لقوا مصرعهم، الخميس، عندما انقلبت العَبَارة (نيريري) في جنوب بحيرة فيكتوريا.

مصرع أكثر من 40 شخصًا في غرق قارب ببحيرة فيكتوريا

وغرقت العبارة «نيريري» وعلى متنها عدد غير معروف من الركاب ظهر الخميس، قرب جزيرة أوكارا جنوبي أكبر بحيرة في أفريقيا، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية في تنزانيا، ونقلته «سكاي نيوز».

وانقلبت العَبّارة التي كانت تحمل أيضًا بضائع، قرب رصيف الميناء، وسط ترجيحات بأن تكون الحمولة الزائدة وراء غرقها، في الوقت الذي تشهد فيه أفريقيا حوادث مأساوية، بسبب عدم وجود سترات للنجاة على متن العبارات، ولأن العديد من الركاب لا يعرفون السباحة. وفي عام 1996، قتل نحــو 700 شخص في غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا، التي تطل عليها تنزانيا وكينيا وأوغندا.

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