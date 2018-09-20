مقتل 4 على الأقل في انهيار أرضي بالفلبين

إعصار مانكوت في الفلبين. (رويترز)

تسبب انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في مقتل أربعة أشخاص على الأقل في وسط الفلبين، اليوم الخميس، وأثار مخاوف على مصير العشرات، في أحدث حلقة من الأحداث المميتة شهدتها البلاد خلال ستة أيام.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربعة آخرين على قيد الحياة بعد أن انهالت كتل صخرية وأتربة بفعل الأمطار على تجمع سكني بالقرب من محجر على أطراف مدينة ناجا بجزيرة سيبو في وسط الفلبين، وفق وكالة «رويترز».

وقال ديبولد سيناس المسؤول بشرطة المنطقة للصحفيين: «دفن الانهيار الأرضي ما بين 20 و24 منزلًا وحوصر جميع من بالداخل».

وذكر عضو مجلس المدينة كارميلينو كروز، في تصريح إلى قناة «إيه إن سي» الإخبارية، أن فرق الإنقاذ تبحث عما بين 50 و80 شخصًا.

وتسببت أمطار غزيرة مصاحبة للإعصار مانكوت في مطلع الأسبوع في وقوع أكثر من مئة انهيار أرضي معظمها في منطقة كورديلييرا الجبلية بجزيرة لوزون.

وقالت الشرطة اليوم إن عدد القتلى على مستوى البلاد جراء العاصفة بلغ 88 قتيلًا معظمهم فقدوا حياتهم في انهيارات أرضية.

وفي منجم صغير في إيتوجون تم العثور مساء أمس الأربعاء على 21 جثة معظمها لعمال.

وتقول فرق إنقاذ تبحث عن 53 شخصًا دفنتهم انهيارات منذ يوم السبت الماضي إن الأمل ضعيف في العثور على ناجين.

وقالت وسائل إعلام إن أفرادًا في فرق الإنقاذ في سيبو سمعوا اليوم بكاءً وصراخًا تحت الركام.