الإليزية: ماكرون سيلتقي ترامب وروحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 06:04 مساء
صورة مركبة تجمع الرئيس الإيراني حسن روحاني في صورة وزعها مكتبه . (فرانس برس)

أعلن قصر الإليزيه الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي نظيريه الأميركي دونالد ترامب في 24 سبتمبر والإيراني حسن روحاني في 25 سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة.

وأشار الإليزيه إلى أنه «من المتوقع أن يلتقي (ماكرون) دونالد ترامب (لدى وصوله بعد ظهر الإثنين إلى نيويورك) وسيتناول العشاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش» مساء الإثنين، وفق «فرانس برس».

وفي 25 سبتمبر، سيلقي ماكرون كلمة قبل الظهر أمام الجمعية العامة قبل عقد سلسلة لقاءات ثنائية، لاسيما مع الرئيس الإيراني وكذلك «من المرجح جداً» أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إدروغان. وسيتناول الرئيس الفرنسي مع ترامب مسائل تهم شقي الأطلسي وقضايا تجارية والوضع في سورية إضافة إلى «الاستراتيجية الأميركية» حيال إيران.

وستتم مناقشة حضور الرئيس الأميركي منتدى السلام المرتقب في 11 نوفمبر في باريس في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. وقال الإليزيه «نتمنى أن يكون الرئيس (الأميركي) هنا». وسيذكّر ماكرون روحاني بأهمية بقاء طهران في الاتفاق حول النووي الإيراني، رغم الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني.

وأوضح الإليزيه أن هناك «حواراً» مستمراً مع إيران متعلقاً بتعيين سفير فرنسي لدى طهران، من دون تأكيد ما إذا كان التعيين مجمداً كما أفادت صحيفة «لوفيغارو" الأربعاء التي أشارت إلى أن هذا التجميد مرتبط بخطة تفجير كان سيستهدف تجمعًا لمنظمة مجاهدي خلق، المجموعة الإيرانية المعارضة في المنفى، في 30 يونيو بضواحي باريس.

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