القضاء الباكستاني يفرج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 02:54 مساء
رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف (أرشيفية: فرانس برس)

أمرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الفساد في محكمة البداية، في انتظار انتهاء المحاكمة في الاستئناف.

وقال خواجه هاريس، محامي نواز شريف، لوكالة «فرانس برس» إن «المحكمة العليا في إسلام آباد أمرت بتعليق الحكم ضد نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره وأمرت بالإفراج عنهم بكفالة في انتظار قرار نهائي».

ورحب عشرات الناشطين من الرابطة المسلمة الباكستانية، الحزب الذي أسسه شريف، بهذا القرار ورددوا هتافات مؤيدة له أمام المحكمة. وقال وزير الداخلية السابق إحسان إقبال إن «المحكمة علقت قرارًا كيديًا».

وأضاف: «هذه المحاكمة مهمة لأنه حتى الأعمى كان بإمكانه أن يدرك أن القانون لم يدخل في هذا القرار الذي كان مجرد تزوير قبل الانتخابات لإفساح المجال أمام فوز عمران خان».

وقد ندد شريف على الدوام بمؤامرة من قبل الجيش الباكستاني القوي بحقه من أجل إيصال عمران خان إلى السلطة.

وكان رئيس الوزراء السابق دخل السجن في 13 يوليو الماضي. وحصل الأسبوع الماضي على إفراج موقت لحضور جنازة زوجته كلثوم نواز التي توفيت في لندن.
 

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