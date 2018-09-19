كوريا الشمالية توافق على تفكيك منشآتها النووية والسماح بتفتيش دولي

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مؤتمر صحفي، 19 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، موافقتها على تفكيك منشآتها الصاروخية الأساسية بشكل دائم في وجود خبراء أجانب، في أحدث بادرة من الزعيم كيم جونج أون لإحياء محادثات متعثرة مع واشنطن بشأن برنامج بلاده النووي.

وخلال القمة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء في بيونغيانغ، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، إنهما «اتفقا على تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى أرض سلام خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية»، وفق «رويترز».

وأضافا أن كوريا الشمالية مستعدة أيضًا لإغلاق مجمعها النووي الرئيس إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءً في المقابل لم تحدده بيونغيانغ.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب التعهدات الأخيرة بـ«مشجعة جدًا»، وكتب على «تويتر» قائلًا: «وافق كيم جونج أون على السماح بعمليات تفتيش نووية على أساس مفاوضات نهائية وعلى تفكيك نهائي لموقع تجارب ومنصة إطلاق في وجود خبراء دوليين. في الوقت نفسه لن تكون هناك تجارب صاروخية أو نووية».

وقد تعطي تعهدات كيم ومون، في ثالث قمة بينهما هذا العام، زخمًا جديدًا للمفاوضات النووية المتوقفة بين واشنطن وبيونغيانغ، وتمهد الطريق إلى اجتماع آخر اقترحه كيم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان كيم تعهد خلال اجتماعيه مع الرئيس الكوري الجنوبي والرئيس الأميركي بالعمل من أجل نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. لكن المناقشات بشأن تنفيذ هذا الالتزام تعثرت، إذ تطالب واشنطن بإجراء ملموس نحو التخلي عن السلاح النووي قبل الموافقة على هدفين أساسيين لبيونغيانغ هما إعلان رسمي لانتهاء الحرب بين الكوريتين، وتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة عليها.

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تحقق خبراء

وأفاد بيان القمة بأن كوريا الشمالية ستسمح لخبراء من «دول معنية» بمشاهدة إغلاق موقع تجارب محركات الصواريخ ومنصة إطلاق في بلدة دونجتشانج-ري بشمال غرب البلاد. وهذه المنشآت هي مركز رئيس لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة القارات المصممة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وعبرت بيونغيانغ أيضًا عن استعدادها للقيام بإجراءات إضافية مثل تفكيك دائم لمنشآتها النووية الرئيسة في يونجبيون إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءً في المقابل لم تحدده.

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشونج أوي-يونج، للصحفيين إن هذه الخطوات قد تشمل إعلان انتهاء الحرب.

ويأتي ذلك قبل أيام من لقاء زعيمي كوريا الجنوبية وأميركا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. ويأمل مسؤولون كوريون جنوبيون أن يتمكن مون من إقناع ترامب باستئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية، بعد أن ألغى زيارة لوزير خارجيته إلى بيونغيانغ الشهر الماضي وعزا ذلك إلى عدم إحراز تقدم.

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ضغط العقوبات

واتفقت الكوريتان أيضًا على بدء العمل على إعادة توصيل السكك الحديدية والطرق خلال العام الجاري. كما ستعملان على استئناف العمل في منطقة صناعية مشتركة في مدينة كايسونج الحدودية في كوريا الشمالية، وتنظيم جولات في منتجع جبل كومجانج في الشمال عند توافر الظروف المواتية.

كما أبرمتا اتفاقًا عسكريًا منفصلًا يهدف لمنع وقوع اشتباكات مسلحة بين الخصمين القديمين، اللذين ما زالا من الناحية الفنية في حالة حرب بسبب انتهاء الحرب بينهما بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

واتفقتا أيضًا على السعي لتقديم عرض مشترك لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 والاشتراك معًا في منافسات دولية أخرى من بينها أولمبياد 2020 في طوكيو.

وينص الاتفاق على أن يسحب البلدان تدريجيًا مواقع الحراسة والعتاد في إجراء نحو تحويل أكثر الحدود تحصينًا في العالم إلى منطقة منزوعة السلاح.

لكن بعض الخبراء يخشون أن تشكل هذه المشاريع انتهاكًا لعقوبات مجلس الأمن الدولي، التي تهدف لتجفيف مصادر تمويل برامج بيونغيانغ الخاصة بالأسلحة، وأن تثير غضب واشنطن.