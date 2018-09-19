قمة أوروبية في النمسا لمناقشة الهجرة و«بريكست»

بالون يحمل شعار الاتحاد الأوروبي خلال «المسيرة من أجل أوروبا» (فرانس برس)

يلتقي قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في مدينة سالزبورغ النمساوية، على عشاء بجدول أعمال مثقل، سيحاولون خلاله الحد من خلافاته بشأن الهجرة، قبل أن يطلقوا العد العكسي لإنجاز مفاوضات «بريكست» الشاقة.

وسيواصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد مناقشاتهم، غدًا الخميس، حول قضية الأمن، قبل أن يختتموا اجتماعهم بالبحث مجددًا في مسألة انفصال بريطانيا، لكن هذه المرة في غياب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قبل ستة أشهر تمامًا من الموعد المتفق عليه مع لندن لـ«بريكست».

وهذا الاجتماع هو قمة غير رسمية لا ينتظر صدور أي قرارات عنها، لكنها تهدف إلى تمهيد الطريق للأشهر المقبلة، وفق «فرانس برس».

ويأتي الاجتماع بعد مواجهات دبلوماسية بشأن السفن التي تقل مهاجرين في المتوسط، وترفض إيطاليا استقبالها في مرافئها دون التزام بتقاسم اللاجئين.

وفي رسالة الدعوة إلى الاجتماع التي وجهها إلى الدول الـ28، قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك إن «التوتر بين الدول الأعضاء ظهر مجددًا بسبب تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي».

وقال توسك: «إذا كان البعض يريد حل الأزمة وآخرون يريدون استخدامها، فإنها ستبقى بلا حل»، داعيًا إلى إنهاء هذا الوضع في قمة سالزبورغ.

وبشأن «بريكست»، ستنتهز ماي فرصة عشاء اليوم لعرض موقفها على نظرائها في هذه المسألة. وفي اليوم التالي ستناقش الدول الـ27، في غياب رئيسة حكومة بريطانيا، المسألة على غداء عمل.

ويفترض أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق خلال قمة ستعقد في 18 أكتوبر في بروكسل، لتنظيم هذا الانفصال المقرر أن يبدأ نهاية مارس 2019. لكن الإبقاء على هذا الموعد يزداد صعوبة بسبب المشاكل التي ما زالت قائمة.

وأعلن توسك، أمس الثلاثاء، أن الدول ستناقش إمكانية الدعوة إلى قمة استثنائية في نوفمبر، بعد قمة أكتوبر، لزيادة فرص النجاح. وقال: «للأسف سيناريو لا اتفاق ما زال ممكنًا، لكن إذا تحركنا بمسؤولية يمكننا تجنب الكارثة».

وتوصلت لندن والمفوضية الأوروبية إلى تسوية معظم القضايا الخلافية لـ«بريكست» وخصوصًا التسوية المالية، لكن المفاوضات ما زالت متعثرة بشأن مصير الحدود الأيرلندية.