ترامب: بولندا مستعدة لدفع ملياري دولار لإقامة قاعدة أميركية على أراضيها

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البولندي اندري دودا في البيت الأبيض، 18 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنَ بولندا مستعدّة لدفع ملياري دولار على الأقل لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، مشيرًا إلى أنّه يدرس العرض بشكل «جدّي جدًا».

وقال ترامب، أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع نظيره البولندي اندري دودا، إن الأخير «عرض علينا أكثر بكثير من ملياري دولار لإقامة قاعدة عسكرية أميركية في بلاده»، وفق «فرانس برس».

وفي مستهل لقائه دودا في المكتب البيضاوي، قال ترامب إنّ «بولندا مستعدّة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا»، مضيفًا: «إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع. نحن ندرس هذا الأمر بشكل جدي جدًا».

وأوضح ترامب أنّ الولايات المتحدة ستدرس الطلب البولندي «في المقام الأول من زاوية الحماية العسكرية للبلدين، وكذلك أيضًا الكلفة».

وأعلن البيت الأبيض من جانبه في بيان أنّ «الولايات المتّحدة تتعهّد النظر في الخيارات المتاحة لتأمين دور أكبر للجيش الأميركي في بولندا، وسوف نكثّف مشاوراتنا لتحديد جدوى هذا الأمر».

وأوضح أن «نتائج هذه الجهود ستسهم في الدفاع ليس فقط عن أوروبا الوسطى والشرقية ولكن أيضًا عن التحالف ككل»، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يضم بولندا.

وبدوره، دعا الرئيس البولندي إلى نشر مزيد من الجنود الأميركيين في بولندا، وقال مخاطبًا ترامب: «آمل بأن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات. أرغب في رؤية قاعدة أميركية دائمة في بولندا»، واقترح أن يكون اسمها «فورت ترامب».