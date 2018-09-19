رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية في أولى رحلاته الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 10:12 صباحا
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مساء أمس الثلاثاء إلى السعودية في أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه السلطة، وسط تكهنات حول سعي رئيس الحكومة الجديد للحصول على قروض بمليارات الدولارات من الدول الحليفة لبلاده.

وتستمر الزيارة يومين، وتأتي بعد شهر تمامًا على توليه مهامه، وبينما تحتاج باكستان إلى مليارات الدولارات لتجنب أزمة في ميزان مدفوعاتها، وفق «فرانس برس».

ويفترض أن يلتقي خان، الذي يرافقه وزير المالية أسد عمر ووزير الخارجية شاه محمود قرشي، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة بغرب المملكة.

وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام السعودية في بيان إن «الملك سلمان سيقيم مأدبة دولة في القصر الملكي». وسيلتقي عمران خان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن تركز المحادثات السعودية - الباكستانية على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ويواجه خان وحكومته تحديات عدة بينها التعثر الاقتصادي والتطرف وشح المياه وتسارع النمو السكاني.

ولا شك أن التحدي الأكثر إلحاحًا هو أزمة ميزان المدفوعات التي يتوقع خبراء أن تدفع باكستان لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن إسلام آباد تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات من السعودية والصين، لتخرجها من الأزمة الاقتصادية وتجنّبها العودة إلى صندوق النقد الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن
رياضة عالمية
الجماهير التونسية تسجل موقفها من أحمد الزوي في يوم اعتزاله
رياضة محلية
النائب عيسي العريبي: لاحل في ليبيا إلا بسيطرة الجيش بقيادة المشير حفتر علي ...
ليبيا
الإمارات تدعو الجزائر إلى زيادة التنسيق بشأن الملف الليبي
ليبيا
سلامة لوفد مصراتة: القوى التي تحمي طرابلس ستكون نظامية ومن جميع المدن
ليبيا
كاركاتير خيري - حرب طرابلس
كاريكاتير
وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد