12 قتيلًا و23 جريحًا إثر انقلاب حافلة في الإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 09:38 صباحا
حافلة محطّمة على طريق كوينكا-لوخا، جنوب مدينة كوينكا في الإكوادور (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت السلطات في الإكوادور مقتل 12 شخصًا وإصابة 23 آخرين بجروح إثر انقلاب حافلة، مساء أمس الثلاثاء، في حادث هو السابع من نوعه في غضون خمسة أسابيع.

وقالت حاكمة ولاية إل-أورو، المطلّة على المحيط الهادئ، روزا لوبيز، في تغريدة على «تويتر» إن الحصيلة الأولية للحادث هي 12 قتيلًا، موضحة أن «هذا الحادث المميت وقع على الطريق بين مدينتي لوخا وبالساس»، وفق «فرانس برس».

من جهتها قالت النيابة العامة في بيان إن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 23 آخرين بجروح. ونقلت وسائل إعلام محليّة أن الحافلة سقطت في وادٍ عمقه أكثر من مئة متر.

وبهذا يرتفع عدد حوادث الحافلات في الإكوادور منذ 12 أغسطس إلى سبعة حوادث أسفرت عن مقتل أكثر من 63 شخصًا وإصابة أكثر من 152 آخرين بجروح.

وفي مطلع سبتمبر، لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في انقلاب حافلة على طريق في جبال الأنديز.

وقبلها بأسبوعين لقي 24 شخصًا مصرعهم وأصيب 18 آخرون في حادث تصادم حافلة كانت تقل فنزويليين وكولومبيين على مشارف العاصمة كيتو.

وقبل ذلك ببضعة أيام، تحطمت حافلة أخرى تقل مشجعي فريق لكرة القدم في جنوب الإكوادور، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 30 آخرين بجروح.

وتعتبر حوادث الطرق بين أهم أسباب الوفاة في الإكوادور. وتشير بيانات منظمة «جستيكيا فيال» أن سبعة أشخاص يلقون مصرعهم ويصاب نحو 80 في المعدّل في حوادث السير يوميًا، ويعد الخطأ البشري هو السبب الرئيس وراء 96% من الحوادث.

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