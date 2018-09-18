الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو

مقر وزارة الخارجية الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي في موسكو على خلفية إسقاط طائرة «إيل-20» فوق سورية، ومقتل 15 جنديًا روسيًا.

وقالت الخارجية في بيان، نقلت عنه وكالة «سبوتنيك»: «على خلفية الوضع القائم الخارجية تستدعي السفير الإسرائيلي». فيما رفض ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الاستدعاء، مؤكدًا أن «لا شيء لديه يقوله في هذا الموضوع».

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة «إيل-20» الروسية أُسقطت بصاروخ من منظومة «إس-200» السورية للدفاع الجوي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

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وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، مقتل 15 جنديًا روسيًا نتيجة «الأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة»، مشددًا على «أن روسيا تقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية. نترك لنفسنا حق الرد».

وحذر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، من أن موسكو تبحث في تدابير مضادة، ردًا على سقوط الطائرة، وقال إن «المسؤولية الكاملة في إسقاط الطائرة الروسية وموت طاقمها تقع على الجانب الإسرائيلي»، مضيفًا أن «روسيا تحتفظ بحقها في الرد في المستقبل بتدابير مضادة».

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