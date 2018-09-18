وزير الداخلية الفرنسي يستقيل من منصبه في 2019

وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أنه سيستقيل من منصبه بعد الانتخابات الأوروبية عام 2019، للترشح إلى رئاسة بلدية ليون، مضيفًا مزيدًا من الإرباك حول عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العمل بعد العطلة الصيفية.

ويأتي الإعلان عن مغادرة الوزير، الذي كان وفيًا منذ اليوم الأول إلى رئيس البلاد، بعد شهر على استقالة وزير البيئة نيكولا أولو بشكل مفاجئ، وفي حين لا تتوقف شعبية ماكرون عن التراجع في استطلاعات الرأي، وفق «فرانس برس».

وفي مقابلة مع مجلة «لكبرس» نُشرت اليوم الثلاثاء، قال كولومب، البالغ 71 عامًا، ممازحًا: «إنها بعيدة، الانتخابات البلدية. من الآن حتى ذلك الحين، إذا لم يتم تشخيص (إصابتي) بمرض خطير، سأكون مرشحًا في ليون العام 2020».

وتابع: «لن أبقى وزيرًا للداخلية حتى اليوم ما قبل الأخير. اعتبارًا من فترة معينة، من الأفضل أن أكون متفرغًا بشكل كامل للحملة».

وكانت عودة كولومب إلى ليون، المدينة الثانية في فرنسا، متوقعة منذ وقت طويل. وشغل كولومب منصب رئاسة بلدية ليون لمدة 16 عامًا قبل أن يعيّنه ماكرون في مايو 2017 في منصب وزير الداخلية الاستراتيجي.

وتبدو عودة ماكرون وحكومته إلى العمل بعد العطلة الصيفية، حساسة، إذ إنها شهدت تعديلًا وزاريًا بسبب استقالة أولو، إضافة إلى المماطلة بشأن التدابير الضريبية وتبعات قضية المسؤول الأمني في الرئاسة الفرنسية الكسندر بينالا، الذي تم تصويره مايو الماضي، أثناء قيامه بأعمال عنف خلال تظاهرة معتمرًا خوذة الشرطة.

وأكد الوزير الفرنسي بشأن ماكرون، الذي يعتبر أن علاقته به تشبه علاقة الأب بابنه، قائلًا: «نقول الأمور وجهًا لوجه»، لكنه أشار إلى أن الحكومة «تفتقد إلى التواضع».