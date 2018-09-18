الأمم المتحدة تطالب بابتعاد جيش بورما عن الحياة السياسية

دعا محققون من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الحكومة المدنية في بورما إلى إخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد بسبب تورطه في «الإبادة» ضد المسلمين الروهينغا.

وقال التقرير النهائي للمحققين إن الحكومة البورمية «يجب أن تواصل العملية التي تهدف إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية»، وفق «فرانس برس».

وما زال الجيش يلعب دورًا أساسيًا في بورما، رغم وصول حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة، ويشرف على اختيار ربع أعضاء البرلمان، مما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته.

ويطلب المحققون أيضًا بإقالة القادة العسكريين، وكذلك كما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية أغسطس، بملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم «إبادة» و«جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب».

واستجوبت بعثة الأمم المتحدة، التي لم يسمح لها بالتوجه إلى بورما، أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صورًا التقطتها الأقمار الصناعية.

وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، بينها «اغتيالات وحالات اختفاء وتعذيب وأعمال عنف جنسية وعمل قسري».