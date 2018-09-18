رئيس كوريا الجنوبية يصل بيونغ يانغ لعقد قمة ثالثة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 09:34 صباحا
صورة تجمع مون جاي إن وكيم جونغ أون في صورة بمعرض في سول لدعم القمة بين الكوريتين

وصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الثلاثاء، إلى بيونغ يانغ لعقد قمته الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على أمل إنعاش المحادثات التي تراوح مكانها بين الشمال وواشنطن حول نزع الأسلحة النووية.

وكان في استقبال مون في مطار بيونغ يانغ الدولي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وتعانق الرجلان، اللذان ترافقهما زوجتاهما، قبل أن يتبادلا بضع كلمات، بينما كان مئات الأشخاص يلوحون بأعلام الشمال وآخرون يرفعون رموز التوحيد.

وكتب على لوحة أمام المبنى «لندشن عصر سلام ورخاء بفضل تضامن شعب»، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون، وفق «فرانس برس».

وكان الشمال اجتاح الجنوب في 1950، مما تسبب في اندلاع الحرب الكورية. لكنه يؤكد اليوم باستمرار أهمية إعادة توحيد مع الجنوب الذي بات أغني بكثير.

وستستمر زيارة مون، الذي فر والداه من الشمال خلال الحرب، ثلاثة أيام. وهو يسير بذلك على خطى الرئيسين السابقين كيمداي جونغ الذي زار بيونغ يانغ في العام 2000، ورو مو هيون في 2007.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن القمة «ستشكل فرصة مهمة لتسريع تطوير العلاقات بين الكوريتين اللتين تفتحان صفحة جديدة في التاريخ».

ولعب مون، الذي التقى كيم مرتين هذه السنة، دور الوسيط الحاسم للتوصل إلى تنظيم قمة تاريخية عقدت في يونيو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة.

والتزم كيم «إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية»، فيما تريد واشنطن «نزعًا نهائيًا وكاملًا يمكن التحقق منه للأسلحة النووية للشمال». ويتواجه الطرفان منذ ذلك الحين لتحديد المعنى الدقيق لهذه العبارة.

 

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