ترامب يخفّض عدد اللاجئين المسموح باستقبالهم في 2019 إلى 30 ألفًا

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن العدد الأقصى للاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتّحدة في 2019 في إطار برنامج إعادة التوطين لن يزيد عن 30 ألفًا فقط، مقابل 45 ألفًا هذا العام، وحوالي 85 ألفًا في 2016، في خفضٍ غير مسبوق في تاريخ البلاد، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن هذا العدد يتعلّق باللاجئين الذين تختارهم وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية في مخيّمات اللاجئين حول العالم، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الأميركية تعتزم كذلك «درس أكثر من 280 ألف طلب لجوء» تقليدي في العام 2019 «ستضاف إلى أكثر من 800 ألف طالب لجوء موجودين حاليًا في الولايات المتحدة» وينتظرون ردًّا على طلباتهم.