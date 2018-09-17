الشرطة البلجيكية تطلق النار على مشتبه به في بروكسل بعد هجوم بسكين

أفراد من الشرطة البلجيكية. (أرشيفية. رويترز)

قالت الشرطة البلجيكية إن أفرادها أطلقوا النار على رجل هاجمهم بسكين وأصابوه إصابة بالغة بعد أن وجدوه نائمًا قرب مركز لطالبي اللجوء في بروكسل اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة «رويترز» أن أفراد الشرطة اقتربوا من رجلين نائمين وطلبوا منهما مغادرة المكان.

وقالت الناطقة باسم الشرطة البلجيكية، إلسه فان دو كير، إن أحد الرجلين سحب سكينًا ورفض تركه عندما طالبته عناصر الشرطة بذلك، مضيفة أن أفراد الشرطة استخدموا هراوة وغازًا للسيطرة على الرجل.

وأضافت الناطقة: «استمر الشخص في تشكيل خطر وأصاب ضابطًا في رأسه».

وأصيب الضابط بجرح قطعي بسيط. وذكرت الشرطة أن ضابطًا آخر أطلق النار بعد ذلك على الرجل وأصابه في الصدر والساق.