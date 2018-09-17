مقتل خمسة في تدافع بعد مباراة لكرة القدم في أنجولا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 12:30 مساء

قالت وزارة الرياضة في أنجولا إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب سبعة في واقعة تدافع حدثت بعد مباراة لكرة القدم في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في العاصمة لواندا يوم السبت.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان قولهم إن التدافع وقع عند خروج الجماهير من الاستاد بعد المباراة بين فريقي بريميرو أوجوستو الأنجولي ومازيمبي من جمهورية الكونجو الديمقراطية مما تسبب في وفاة البعض.

وذكرت وزارة الرياضة، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أنها تأسف على سقوط قتلى، وأن المصابين خرجوا بالفعل من المستشفى.

وقال الشهود إن التدافع وقع بعد أن اكتشف الجمهور أن بوابات استاد 11 نوفمبر مغلقة بعد انتهاء المباراة وعندما فتحت الشرطة البوابات تدفق الجمهور للخارج وتعثر بعضهم تحت أقدام خيالة الشرطة.

وأرجعت وزارة الرياضة سبب سقوط قتلى ومصابين جزئيًا لحقيقة أن المباراة تأخرت عن موعدها.

وقالت الجهة الرقابية الرياضية في أنجولا إنها ستحقق في الواقعة.

وفي العام الماضي لقي 17 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في تدافع في استاد في مدينة أوجي شمال أنجولا.

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