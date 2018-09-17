مصرع مهاجرين وإنقاذ 16 آخرين في حادث غرق قبالة تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 12:18 مساء
مهاجرون من أفغانستان يصلون اليونان عبر بحر إيجه (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن خفر السواحل التركي مصرع مهاجرين اثنين وإنقاذ 16 آخرين، بينهم 8 أطفال، لدى انقلاب زورق كان يقلهم صباح اليوم الإثنين، قبالة السواحل التركية في طريقهم إلى اليونان.

وأوضح خفر السواحل في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، أنهم تدخلوا بعد تبلغهم بوجود مهاجرين في وضع صعب قبالة بودروم، جنوب غرب تركيا. وقد أنقذوا 16 مهاجرًا منهم 8 أطفال، وانتشلوا جثتي امرأتين.

ويحمل خمسة عشر من الأشخاص الذين أنقذوا الجنسية العراقية، أما السادس عشر فسوري الأصل. وتبين من شهادات المهاجرين أن 19 شخصًا كانوا على متن الزورق، وتواصلت عمليات البحث في الصباح للعثور على امرأة مفقودة.

وتعد تركيا، التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، بلد عبور رئيسيًا لمن هجّرتهم النزاعات في الشرق الأوسط وآسيا ويسعون للوصول إلى أوروبا الغربية.

وبلغت موجة الهجرة ذروتها في العام 2015 عندما وصل إلى اليونان أكثر من مليون شخص، فارين من الحرب في سورية، من تركيا عبر الطريق البحرية.

ومنذ أبرمت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقًا للحد من تدفقات الهجرة في مارس 2016، تراجع كثيرًا عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور هذه الطريق.

وجاء في بيان للمنظمة الدولية للهجرة، صدر الجمعة، أن المهاجرين باتوا يزيدون من استخدام الطريق البرية للتوجه إلى أوروبا، وهي طرق تنطلق من تركيا إلى اليونان.

وسجلت اليونان 12.166 عملية وصول بالإجمال عبر الطريق البرية منذ بداية العام، مقارنة بنحو 5500 عملية وصول في العام 2017.

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