اعتداء على السفارة الإيرانية في أثينا يخلف أضرارًا مادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 12:03 مساء
صورة أرشيفية لهجوم نفذه أعضاء من مجموعة «روبيكون» على السفارة الفرنسية في أثينا (فرانس برس)

حطم نحو عشرة أعضاء من مجموعة «روبيكون»، وتعني (الفوضوية) باليونانية، صباح اليوم الإثنين، زجاج البوابة الأمامية للسفارة الإيرانية في أثينا، وألقوا طلاء أحمر داخل الحرم.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة «فرانس برس» إن «مجموعة (روبيكون) أعلنت مسؤوليتها عن هذا العمل التخريبي ولكن لم يتم بعد توقيف أي شخص ولم يصب أحد بأذى».

وقال المصدر نفسه إن نحو عشرة أشخاص يحملون قضبانًا حديدية فاجأوا حارس السفارة الواقعة في حي بسيخيكو، وبعد أن حطموا زجاج البوابة، ألقوا الطلاء داخل حرم السفارة.

وقالت مجموعة «روبيكون» في بيان نشرته على الإنترنت إنها «أرادت بذلك التعبير عن تضامنها مع مجموعة أكراد إيران».

وتبنت المجموعة، التي ظهرت منذ سنوات في اليونان، أعمالاً نفذتها مجموعات صغيرة واستهدفت مباني عامة وشركات وبنوكًا وسفارات مُخلفة أضرارًا مادية، مما دفع الشرطة إلى توقيف بعض من أعضائها.

ويعود العمل الأخير للمجموعة إلى 17 أغسطس، عندما دخل نحو عشرة أشخاص إلى سفارة النمسا للاحتجاج على قانون يمدد الحد الأقصى للعمل في النمسا إلى 12 ساعة يوميًا.

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