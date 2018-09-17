«فلورنس» يوقع 15 قتيلًا وإنذار من فيضانات جنوب شرق أميركا

منزل غمرته مياه الفياضانات في ولاية كارولاينا الشمالية (نيويورك تايمز)

تتواصل حالة الاستنفار القصوى، اليوم الإثنين، ولعدة أيام في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع مستوى المياه بعد مرور الإعصار «فلورنس» الذي أوقع 15 قتيلًا منذ الجمعة.

وحذر مدير الوكالة الفيدرالية لأجهزة الطوارئ، بروك لونغ، من أن الأحوال الجوية السيئة لم تنته بعد في وسط وغرب كارولاينا الشمالية وولاية فرجينيا، متوقعًا أن يستمر الوضع لعدة أيام بعد، وفق «فرانس برس».

وأضاف لونغ: «نتوقع أضرارًا جسيمة»، موضحًا أن السدود مهددة بسبب ارتفاع مستوى المياه. وشدّد حاكم كارولاينا الشمالية، روي كوبر، على إمكان حصول فيضانات في مناطق تكون عادة خارج نطاق الخطر.

وصرح كوبر، في مؤتمر صحفي، قائلًا: «استعدوا للتوجه إلى أماكن آمنة إذا طلب منكم ذلك»، مشيرًا إلى إيواء 15 ألف شخص في 150 ملجأ أقيمت في كل أنحاء الولاية.

«لا بد من الرحيل»

أما حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، هنري ماكماستر، فقال: «نريد تفادي المآسي. إذا كنتم في منطقة معرّضة فلا بد من الرحيل». وأضاف أن أجهزة الإغاثة أسعفت أكثر من 900 شخص من الفيضانات بينما لا يزال نحو 700 ألف منزل من دون كهرباء.

ومن جانبه، أشاد الرئيس دونالد ترامب على تويتر بـ«المنقذين وقوات الأمن الذين يعملون بجد لمساعدة السكان. سيسرعون وتيرة العمل مع انحسار المياه».

ولا تزال مناطق بأكملها في جنوب شرق الولايات المتحدة مغمورة بالمياه مع انقطاع الطرقات وفيضان الأنهار. فيما أكدت السلطات في كارولاينا الشمالية سقوط عشرة قتلى، بينما الحصيلة في كارولاينا الجنوبية خمسة ضحايا.

وتراجعت شدة الإعصار «فلورنس» إلى عاصفة استوائية، أمس الأحد، لكن الرياح العنيفة والأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الجمعة، لا تزال تشكل خطرًا على السكان. وطلبت السلطات من المقيمين في مناطق معرّضة الإجلاء التوجه إلى مراكز الاستقبال المعدّة لهذه الغاية.

التنقل عبر الزوارق

وفاض نهر ترينت، عند بولوكسفيل في كارولاينا الشمالية، أمس الأحد، مما قسَّم البلدة إلى قسمين. وقام الحرس الوطني بإجلاء نحو ثلاثين شخصًا.

وسببت العاصفة أضرارًا جسيمة في شرق الولاية، وغمرت المياه مساحات زراعية كبيرة في جنوب شرق الولاية.

وشدد السيناتور من كارولاينا الشمالية، توم تيليس، على أن الصناعات الغذائية، أكبر قطاع اقتصادي في الولاية تضرر بشكل كبير نتيجة الإعصار. وقال، أمس الأحد: «نتحدث عن مليارات الدولارات لإعادة الإعمار».

وتم الإبلاغ في عدد من المدن التي ضربتها العاصفة عن عدد من عمليات النهب. وأعلنت شرطة ويلمنغتون في كارولاينا الشمالية توقيف خمسة أشخاص هاجموا سوبرماركت.